Durante a semana, ouvimos a opinião dos caçapavanos sobre o assunto e monitoramos os preços praticados no município usando o aplicativo Menor Preço – Nota Fiscal Gaúcha, desenvolvido pela Receita Estadual do Rio Grande do Sul

O que você está achando dos frequentes aumentos do preço dos combustíveis? A Gazeta fez essa e outras perguntas aos caçapavanos na tarde de segunda-feira, dia 1º de novembro. Durante o trajeto pelas ruas da cidade, percebemos que o movimento era baixo nos postos. A exceção foi o Posto Fida, onde havia vários carros sendo abastecidos, como você pode ver na foto. Mas não se engane. O próprio gerente, Higor Casanova, relatou que a situação se devia apenas ao preço promocional da gasolina comum, que naquele dia estava por R$ 7,19 o litro.

Para Marcos Antônio, taxista há nove anos, o que está acontecendo “é um absurdo”. Ele contou que a maior parte do que ganha está indo para pagar a gasolina. O preço cobrado pelas corridas é definido pelo Departamento de Trânsito da Prefeitura e, segundo Marcos Antônio, a tabela não é reajustada há tempos e está bem defasada.

O taxista também relatou que, para tentar economizar, tem abastecido em cidades vizinhas, como São Sepé, onde, de acordo com ele, o litro do combustível custa quase R$ 1,00 a menos que em Caçapava.

Também conversamos com o estudante de Agronomia Júlio César Oliveira. Na opinião dele, o Brasil deveria procurar formas de valorizar mais sua moeda, além de apostar no transporte por ferrovias para economizar com os custos do transporte dos combustíveis.

O aposentado Reni Oliveira disse à Gazeta que, para economizar combustível, reduziu o número de saídas com o carro. Questionado sobre se costuma pesquisar o preço nos postos antes de abastecer, ele disse que não:

– Aqui não tem diferença – explicou.

Carlos Daniel Dias Pereira é motorista e trabalha fazendo entregas de encomendas. Para ele, a situação do preço dos combustíveis “está complicada”.

– A gente faz um contrato para trabalhar. Faz um ano e tem empresa que não aumentou o valor [que paga] ainda. Quanto aumentou o combustível? E até agora nada, as empresas não repassam – declarou.

Assim como Reni Oliveira, Carlos Daniel disse que não costuma pesquisar antes de abastecer aqui em Caçapava. Para tentar economizar, ele planeja o roteiro de entregas de forma a andar menos com o carro.

A variação de preços nos postos de Caçapava

Durante a semana, monitoramos quanto era cobrado pela gasolina comum, pela gasolina aditivada, pelo etanol e pelo diesel nos postos de combustíveis do município através do Menor Preço – Nota Fiscal Gaúcha, aplicativo desenvolvido pela Receita Estadual do Rio Grande do Sul que mostra, a partir dos registros das notas fiscais emitidas e em tempo real, os valores praticados em estabelecimentos comerciais gaúchos participantes do Programa NFG. De segunda a quinta-feira, às 14h30min, acessamos o aplicativo e anotamos os valores.

Utilizar o Menor Preço é muito simples. Basta ir à loja de aplicativos do seu smartphone e pesquisar por “menor preço nota fiscal gaúcha”. Em https://receita.fazenda.rs.gov.br/conteudo/9896, você encontra o link direto para baixar o aplicativo nas lojas. Depois de baixá-lo, é preciso fazer login com os dados cadastrados no Programa NFG. Se você ainda não tiver este cadastro, é possível fazê-lo através do Menor Preço. Após fazer o login, permita que o aplicativo acesse a localização do dispositivo para que possa fornecer os preços dos estabelecimentos mais próximos. E pronto, é só começar a usar.

O que pudemos ver durante a pesquisa foi que o preço do diesel não sofreu muitas mudanças nesta semana, apenas um aumento de R$ 0,03 o litro de segunda para terça-feira, e uma redução de R$ 0,01 o litro de quarta para quinta. Ambas as alterações ocorreram no valor mínimo cobrado.

O etanol manteve seu preço estável, mas, diferentemente dos outros combustíveis, o aplicativo registrava venda em apenas dois postos, e um deles não vendeu este combustível pelo período de 24 horas entre segunda e terça-feira. Também não houve registro de venda de etanol em um dos postos no período de 24 horas entre quarta e quinta.

Tanto a gasolina comum como a aditivada tiveram variações em seu preço mínimo, sendo a da aditivada mais brusca. Entre segunda e terça, foi de R$ 0,06 o litro, e entre terça e quarta, de R$ 0,17 o litro. Entre quarta e quinta, não houve alteração. Já a comum, desconsiderando o valor promocional do Posto Fida, não teve variação entre segunda e terça-feira. Entre terça e quarta, foi de R$ 0,01 o litro, e entre quarta e quinta, de R$ 0,08 o litro.

Já no preço máximo, a gasolina aditivada não teve variação no período pesquisado, e a gasolina comum apresentou um aumento de R$ 0,10 o litro entre segunda e terça, mantendo o mesmo valor entre terça e quinta.

Confira na tabela os valores que encontramos:

Preço dos combustíveis em Caçapava do Sul entre 1º e 04/11/2021, segundo o aplicativo “Menor Preço – Nota Fiscal Gaúcha” Data 01/11/2021 02/11/2021 03/11/2021 04/11/2021 Combustível Menor preço* Maior preço* Menor preço* Maior preço* Menor preço* Maior preço* Menor preço* Maior preço* Gasolina comum 7,59** 7,70 7,59 7,80 7,60 7,80 7,52 7,80 Gasolina aditivada 7,47 7,90 7,53 7,90 7,70 7,90 7,70 7,90 Etanol 6,91 6,98 6,91 6,98 6,91 6,98 6,91 6,98 Diesel 5,26 5,43 5,29 5,43 5,29 5,43 5,28 5,43

*Valores em real (R$)

**Neste dia, a gasolina comum no Posto Fida estava a R$ 7,19, mas este valor era promocional e, por isso, foi desconsiderado na consulta.

Foto: Isabela Oliveira