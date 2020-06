Em mais um pronunciamento através da Live Semanal sobre a Pandemia do Covid-19 em Caçapava do Sul, o Prefeito Giovani Amestoy anunciou medidas novas, falou sobre verba aplicada para o combate ao vírus e anunciou mais investimento para frear o avanço do covid-19 no município.

Amestoy anunciou que um novo Decreto deverá ser emitido, apesar de Caçapava seguir como Bandeira Amarela no Estado, mas por conta da quantidade de pessoas que testaram positivo. Dentre as novas medidas, está o Toque de Recolher, proibindo a aglomeração em via pública das 22h às 6h, com auxílio da BM para conduzir as pessoas até as residências. Pessoas em deslocamento ao trabalho poderão transitar normalmente.

O prefeito apresentou os mais de R$188 mil investidos na saúde durante a pandemia para a compra de equipamentos, máscaras, álcool em gel, testes e medicamentos. Anunciou ainda um investimento de R$200 mil para a compra de mais de 2 mil testes rápidos que vão ser usados na população que apresentar síndrome gripal e grupos determinados pela OMS, além da compra de dispenser de álcool em gel em todos as unidades de saúde e em pontos públicos.

Giovani falou ainda de medidas que vem sendo tomadas desde março, como a entrega de cestas básicas (que já está na segunda remessa) e de máscaras e sabão liquido que estão sendo distribuídos pela Assistência Social para a população carente.

A volta das barreiras sanitárias com aferição de pressão e desinfecção dos veículos (novidade) devem voltar na próxima semana como medida de conter o avanço do Covid-19. Os boletins Epidemiológicos, divulgados toda vez que tem casos positivos, serão agora sempre às segundas, quartas e sextas e, além dos resultados positivos, terão também os testes negativos dos laboratórios demonstrando a população quantas pessoas estão sendo testadas no município (pela Prefeitura e em clínicas particulares).

Por Willian Brasil (Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal)