A previsão é de já sejam gerados mais de 50 empregos no próximo semestre

Nesta terça-feira, (04) o prefeito Giovani Amestoy, juntamente com o vice Luiz Carlos Guglielmin receberam os diretores da Rede Vivo Jairo Antônio Libraga e Jair Inácio Rauber para assinatura da doação do terreno no bairro Batista, onde deve ser construído uma unidade do Rancho Atacadista.

O ato ocorreu no Tabelionato de Caçapava do Sul. A contrapartida da empresa foi a construção de duas quadras poliesportivas, que já estão prontas, uma na escola Patrício Dias Ferreira e a outra na Escola Inocêncio Prates Chaves e devem ser inauguradas na próxima semana.

Os investidores reafirmaram o desejo de iniciar brevemente a obra em Caçapava do Sul que deve gerar mais de 50 empregos trazendo renda à comunidade.

Informações: Prefeitura Municipal