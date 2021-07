O prefeito Giovani Amestoy (PDT) teve uma reunião com a delegada Débora Dias, titular da Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância, de Santa Maria, e substituta da Delegacia de Caçapava, hoje, dia 22 de julho. Também participaram o inspetor Bruno Zottele Freitas e o vereador Silvio Tondo (PP), que está trabalhando para que servidores sejam transferidos para a Delegacia do município.

No encontro, a delegada Débora expôs a situação da Delegacia local, tanto na questão de efetivo quanto na estrutural, e solicitou o auxílio do Prefeito em pontos que requerem atenção imediata. Amestoy, que disse ter ciência da precariedade dos recursos repassados pelo Estado e das consequências que isso traz, sinalizou que tentará atender às demandas da instituição dentro das possibilidades do Executivo Municipal.

Informações: Imprensa Prefeitura e Imprensa Câmara

Foto: Imprensa Prefeitura