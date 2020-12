O Prefeito Giovani Amestoy reuniu-se, na quarta-feira, dia 23, em Brasília, com o Secretário Nacional da Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, responsável pelas ações de combate à pandemia do novo coronavírus no país e pela distribuição das vacinas, para buscar informações sobre a vacinação e entregar um termo de interesse de Caçapava para a aquisição das vacinas produzidas pela Fundação Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac.

O secretário informou ao prefeito que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não recebeu o registro desta vacina e garantiu agilidade no processo de aprovação. Ainda segundo o secretário, o Governo Federal deverá comprar 200 milhões de doses para vacinar toda a população.

Amestoy informou ao secretário que, caso o número de doses enviadas não seja o suficiente para todos os caçapavanos, o município tem interesse na compra de doses extras.

Ainda em Brasília, o prefeito caçapavano cumpriu agenda nos Ministérios do Turismo e da Cidadania, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e no gabinete do Senador Luiz Carlos Heinze.