O prefeito Giovani Amestoy e o vice-prefeito Luiz Guglielmin empossaram os secretários de governo na noite de ontem, dia 01, no Instituto Municipal de Educação. Devido à pandemia, a cerimônia foi restrita à imprensa e a alguns convidados, como as vereadoras Mirela Biacchi e Jussarete Vargas, representando o Legislativo Municipal, e a ex-vereadora de Lavras do Sul, Rosane Costa.

Em seu discurso, o prefeito Giovani Amestoy agradeceu aos secretários que o acompanharam no primeiro mandato, e pediu força e união para os próximos anos de governo, lembrando a importância de entregar à população um serviço de qualidade e uma cidade ainda melhor.

Com apenas três alterações em relação à equipe do mandato anterior e algumas mudanças internas, os secretários da nova gestão são Luiz Pinto (Administração), Michele Mendes (Agropecuária, Indústria e Comércio), Andressa Lisboa Amestoy (Assistência Social), Stener Camargo (Cultura e Turismo), Aristides Costa (Educação), Cássia Freitas (Geral), Ihoko Nakashima Mota (Fazenda), Acidemar Melo (Obras), Nilvo Torres Dornelles (Planejamento e Meio Ambiente) e Inês Salles (Saúde). Além deles, formam parte da equipe de governo Higor Casanova (Chefe de Gabinete), Luciano Pavanatto (Procurador Geral) e William Brasil (Coordenador de Comunicação).