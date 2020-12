Prefeitos, vices e vereadores eleitos para mandato entre 2021 e 2024 nas cidades de Caçapava, Santana da Boa Vista e Lavras do Sul foram empossados na quarta-feira, dia 09, em cerimônia realizada pela Justiça Eleitoral de Caçapava do Sul, que fez a diplomação de forma online devido à pandemia. O juiz da 9º Zona Eleitoral, Diego Locatelli, o promotor eleitoral, Diogo Taborda, o chefe do cartório eleitoral, Fábio Macedo, e o representante da subseção de Caçapava da Ordem dos Advogados do Brasil, Luciano Pavanato, coordenaram a cerimônia.

Em Caçapava, foram diplomados o prefeito Giovani Amestoy, o vice-prefeito Luiz Carlos Guglielmin e os vereadores Mariano Teixeira (PP), Jussarete Vargas (PDT), Marquinhos Vivian (MDB), Antonio Almeida Filho (Lelo – MDB), Zilmar Araújo (Mano – PP), Silvio Tondo (PP), Mirela Fernandes (PDT), Patrícia Castro (PL), Luis Fernando Torres (Boca – PT), Paulo Pereira (PDT) e Caio Casanova (PDT).

A posse dos eleitos deve ocorrer no dia 1º de janeiro de 2021, no plenário da Câmara de Vereadores, em horário ainda a ser definido.