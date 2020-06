Prefeitura adquire retroescavadeira A Prefeitura de Caçapava do Sul recebeu nesta semana uma nova retroescavadeira que auxiliará a Secretaria de Obras na manutenção de ruas e estradas do município. A aquisição foi através de uma proposta voluntária feita pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente ao Ministério Federal que acabou contemplando o município com o novo maquinário.Além do Prefeito Giovani Amestoy, os Secretários de Planejamento e Meio Ambiente, Flávio Monteiro, e de Obras, Acidemar Henriques, também participaram da entrega.