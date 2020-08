As medidas foram aprovadas em reunião do Comitê de Combate ao Coronavirus e passam a valer a partir desta sexta-feira (21) de acordo com o Decreto de nº 4540 de 20 de agosto de 2020.

Mercados, supermercados, lojas de vendas de alimentícios que estavam funcionando até às 19h, de segunda a quinta, ganharão uma hora a mais nas sextas e sábados (domingo e feriados quando do funcionamento destes), o horário será até às 20h, a fim de evitar aglomerações.

O horário de abertura dos mercados e supermercados, é de acordo com o horário já estabelecido pela empresa. Segue vedada a entrada de crianças menores de 12 anos e grupos familiares devem ser de até 2 membros por família quando necessário (aumentou mais um).

Restaurantes, lancherias e padarias no estilo bufê podem retornar a atividade de serviço de bufê desde que sigam as normativas de Saúde do Estado e o Protocolo de Saúde da Vigilância Municipal de Caçapava do Sul. O horário do Funcionamento e atendimento passará a ser até as 23 horas, sendo que, após este horário, o estabelecimento deverá fechar respeitando o horário do toque de recolher em vigência, que será a partir das 23h.

Conveniências de Postos de distribuição de combustíveis e Distribuidoras de Bebidas deverão funcionar das 7h às 19h de segunda a quinta (como já ocorre) e das 7h às 20h de sextas, sábado e domingo. Após o horário de fechamento é proibida a venda de produto de qualquer forma, sob pena de Lei Municipal.

As lojas do comércio de vendas de roupas, sapatos, óticas e joalherias poderão abrir, com restrições os provadores, , desde que haja a adoção de medidas de higienização, após cada prova e ou uso, conforme SES nº270. Por fim, o atendimento da Prefeitura volta a ser integral, 100 % dos trabalhadores, sendo realizado atendimentos externos restritos conforme protocolos do Modelo de Distanciamento do Estado do Rio Grande do Sul.