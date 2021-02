A Prefeitura e a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciência (Fundatec) informaram, na sexta-feira, dia 12, que devem prosseguir com os concursos públicos nº 01/2020 e nº 02/2020. O horário e o local das provas devem ser divulgados no dia 10 de março, e as datas dos certames estão previstas para os dias 20 e 21 de março. Mais detalhes podem ser obtidos clicando aqui (nº 01/2020) e aqui (nº 02/2020).

Imagem: imprensa Prefeitura