O Governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou nesta segunda-feira (13), a confirmação da Bandeira Vermelha para o município de Caçapava do Sul, que havia entrado com recurso, juntamente com a R27, para manter a Bandeira Laranja e que teve o pedido negado pelo Governo do Estado, conforme informou em live o Governador Eduardo Leite, hoje às 17h40.

Após se reunir por vídeo-reunião com representantes da ACIC, CDL, Sindlojas, BM, Corpo de Bombeiros Câmara de Vereadores e Secretários no início desta noite, o Prefeito Giovani Amestoy anunciou como fica o funcionamento de comércio e serviços de acordo a nova sanção do Estado para Caçapava do Sul.

Confira o que muda com a nova bandeira Vermelha nos principais tipos de serviços, indústrias e comércios.

– Administração Pública: Mantem a funcionalidade com 25% da capacidade de trabalhadores para serviços não essenciais e deverá ter atendimento por telefone com presencial restrito. Serviços de ordem de Saúde, Segurança, Fiscalização mantém 100% de sua funcionalidade.

– Setor de Agricultura, Pecuária e Serviços relacionados: Mantém a funcionalidade com 50% de trabalhadores com modo de operação de teletrabalho e presencial restrito.

– Alojamento e Alimentação:restaurantes a la carte, prato feito e bufê sem autosserviço; lanchonetes e lancherias: devem funcionar com capacidade máxima de 50% dos funcionários, tendo atendimento exclusivo para tele-entrega, pegue e leve e drive-thru. Proibido consumir no local.

-Comércios Varejistas de produtos alimentícios e essenciais (mercados, açougues, padarias, fruteiras e similares): tem o teto de operação de até 50% da capacidade de trabalhadores. Modo de operação de tele-trabalho e presencial restrito devendo oferecer também tele-entrega, drive-thru e pegue e leve.

-Postos de combustíveis: Segue 75% de trabalhadores e proibido aglomeração.

– Indústrias de todos os serviços: Seguem com capacidade de 75% de trabalho e com modo de operação de teletrabalho, com presencial restrito. Devem seguir as portarias SES nº 283 e nº375 (como já seguem das bandeiras Amarelas).

-Comércio de roupas, calçados, manutenção e reparos de celulares, venda de veículos: Devem funcionar com 25% da capacidade de trabalhadores e têm atendimento presencial restrito. Sendo permitido atendimento, exclusivo, de forma de teleatendimento, drive-trhu, online ou tele-entrega.

– Bancos, Lotéricas e Similares: terão o teto de operação de até 50% dos trabalhadores, com presencial restrito, e modo de operação de teleatendimento e online.

– Hotéis e pousadas: Teto de operação com até 40% dos quartos, sendo presencial restrito, devendo atentar a portaria de saúde SES 319.

– Academias: podem funcionar com uma pessoa a cada 16m2 da sua capacidade, e até 25% de profissionais auxiliando.

-Serviços de beleza e estética: Modo de operação com até 25% DA CAPACIDADE DE TRABALHADORES. Atendimento individual por ambiente, um cliente por vez, com hora marcada.

– Lojas de materiais de construção: Tem o teto de operação de até 75% da capacidade de trabalhadores. Modo de operação de tele-trabalho e presencial restrito devendo oferecer também tele-entrega, drive-thru e pegue e leve.

– Educação: Todas as atividades seguem EAD.

– Saúde e Assistência Social: Seguem com atendimento 100% pois são essenciais à vida.

– Reuniões religiosas, missas, cultos, reuniões sociais: Estão proibidos presencialmente, devendo ser realizadas online. Sendo garantido atendimento individual, se necessário.

-Imobiliárias: Mantem a funcionalidade com 25% da capacidade de trabalhadores para serviços não essenciais e deverá ter atendimento por telefone com presencial restrito.

-Venda de veículos e revendedoras: Mantem a funcionalidade com 25% da capacidade de trabalhadores para serviços não essenciais e deverá ter atendimento por telefone com presencial restrito.

-Manutenção e reparação de veículos: Mantem a funcionalidade com 25% da capacidade de trabalhadores para serviços não essenciais e deverá ter atendimento por telefone com presencial restrito, e agendado.

-Serviços profissionais, científicos e técnicos: escritórios de contabilidade, advogados de consultoria, engenharia, entre outros: : Mantem a funcionalidade com 25% da capacidade de trabalhadores para serviços não essenciais e deverá ter atendimento por telefone com presencial agendado com um cliente por vez.

Parágrafo único: *Permanecem abertos e com atendimento ao público (com restrições) os serviços considerados essenciais pelos decretos dos Governos Federal e Estadual: Farmácias, Mercados e similares, postos de combustíveis, serviços à saúde, bancos e lotéricas, manutenção e reparos de veículos e considerados essenciais ainda como indústria civil, lojas de materiais de construção, reparos de veículos e serviços de telecomunicações e imprensa. Os demais, permanecem em funcionamento, mas na modalidade tele-entrega, online, drive-thru e retirada na porta, de acordo com o Modelo de Distanciamento do Estado do Rio Grande do Sul.