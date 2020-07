A prefeitura municipal de Caçapava do Sul, emitiu no fim da tarde de hoje (12), uma nota sobre o falecimento do paciente caçapavano que estava internado no Hospital Santa Casa de Caridade de Bagé, por Covid-19.

Confira a nota na integra:

“Faleceu na tarde deste domingo, dia 12, em Bagé, o paciente de 67 anos que foi transferido do hospital de Caridade Dr Victor Lang, no dia 18 de junho para a UTI da Santa Casa de Caridade do município vizinho. somente hoje, duas mortes foram confirmadas no hospital bageense.

A Prefeitura lamenta mais uma morte de Caçapavanos vítimas do Covid-19 e reforça a importância do isolamento residencial e cuidados ao sair de casa, portando máscara e fazendo a higienização correta das mãos.”

Informações: Prefeitura Municipal