Foto: Divulgação Prefeitura

Consumo em Caçapava está acima do previsto

O Prefeito Giovani Amestoy se reuniu no início desta semana com o Gerente local da Corsan, Ary Figueiredo, e com a Superintendente da Região do Pampa, Lea Patrícia Basei, para tratarem de melhorias no abastecimento de água em Caçapava do Sul, que tem sofrido com a falta de água devido a estiagem.

De acordo com a superintendente, Léa, mais de 30 município geridos pela Corsan no Estado registraram problemas no mananciais devido a maior estiagem das últimas décadas, a exemplo de Caçapava, e que é preciso esforço conjunto da empresa, que vem trabalhando para aumentar a capacidade de reserva e captando água em outras fontes, e da população, na economia, para que não haja racionamento.

“Depois da falta de água que chegou a durar mais de 48h no município, semana passada, e com mais consumo devido a este período de Pandemia, registramos um aumento de 5 mil litros cúbicos para 6 mil por dia. Para que possamos abastecer toda a cidade sem racionamento ou falta de água nas casas é preciso reduzir para 4 mil litros de metros cúbicos dia”, disse o Gerente Ary.

“Estocar água em caixas, baldes, e usar água potável para lavar carros e calçadas são ações que estão contribuindo para o aumento do consumo e que devem ser evitadas”, completou Léa.

Segundo o gerente local, 11 caminhões-pipas estão trazendo água bruta das empresas de calcário DB e Fida para tratar em Caçapava, ao todo 2.000 m3 por dia, para manter o abastecimento de água nas residências. “Seguimos ainda captando água do volume morto da barragem do Salso e da mini-barragem da Fonte do Mato, que foi construída semana passada”, informou.

O Prefeito Giovani colocou a Prefeitura à disposição para auxiliar, como vem ocorrendo já a exemplo com a Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio – que vem entregando água junto a Corsan nas comunidades do interior desde dezembro, quando iniciou a seca no Pampa.

Amestoy também entregou à Superintendente e ao Gerente um ofício solicitando que sejam emitidos informes à população quando da falta de água, bem como previsão de tempo de racionamento caso ocorra manutenção e colocou à imprensa municipal para auxiliar. Por fim, o Prefeito protocolou um pedido na Corsan para ligação de rede de água na Vila do Segredo e Pereirinha, por tratar-se de demanda antiga da população.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura Municipal