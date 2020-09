O ano de 2020, atípico devido a Pandemia do coronavírus, que ceifou a vida de milhares de peões e prendas de todo mundo, faz com que o Movimento de Tradições Gaúchas e seus CTGs se reúnam de maneira diferente para as festividades da Semana Farroupilha, que ocorre de 13 a 20 de setembro, e enaltece a cultura e folclore do nosso povo.

Os Ctgs, que antes reuniam peões e prendas para celebrar a cultura gaúcha, neste ano, tem reunido pessoas em prol do bem social, com campanhas de arrecadação de cestas, lives solidárias, para ajudar pessoas que perderam suas rendas devido a pandemia ou que necessitam de algum tipo de ajuda.

Mais do que celebrar a cultura de um povo, hoje, a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, em parceria com a 18° Região Tradicionalista e CTGs do Município se reuniram para o acendimento da Chama Crioula para celebrar a vida de cada um, num ano que muito perdemos, mas que estamos aprendendo com a lida a nos tornamos mais fortes, mais irmãos.

Para dar início a cerimônia simbólica da Semana Farroupilha 2020 de Caçapava do Sul, foram nomeadas as autoridades tradicionalistas:

– A 1ª Patronesse da Semana Farroupilha de Caçapava do Sul; Édila Maria Henriques, anfitriã da Semana Farroupilha no município neste ano de 2020 e a 1ª Prenda Adulta: Tuane Madrid Ilha, que foram reconduzidos e participaram do evento.

Participaram também o Coordenador da 18ª Região Tradicionalista, Márcio D”Ávilla e o Coordenador de artes, Diego Santana; o Vice-Prefeito Luiz Guglielmin; o Secretário de Cultura e Turismo, João Timótheo Machado, o presidente da Câmara de Vereadores, Mariano Teixeira; o Presidente do Grupo de Cavalgada Portal do Pampa, Honório Militão além de um representante de cada CTG:

Associação de Trovadores: Erivelton Dias

Família Nativista: Alessandro Santos

Heróis do Seival: Camila Correia

Sentinela do Forte: Gilnei Marques

Sentinela dos Cerros: Lorenzo Santos

Pampa e Querência: Paulo Roberto Tolfo

Clareira da Mata: Marion Dornelles.

Após Márcio D’Ávila passar ao Secretario de Cultura, João Timóteo, a Chama Crioula, foi entoado o Hino Riograndense.

Informações: Prefeitura Municipal