Para ajudar às famílias em situação de vulnerabilidade ou que tiveram a renda comprometida devido à pandemia do novo coronavírus, a prefeitura segue entregando das cestas de complemento alimentar.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Andressa Lisboa Amestoy, na quarta-feira, dia 16, na quinta-feira dia 17, na sexta-feira, dia 18, na segunda-feira, dia 21, e na terça-feira, dia 22, as famílias que têm recebido o auxílio desde o início da pandemia ou mesmo pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade por ter perdido suas rendas, que sejam trabalhadores autônomos ou sem renda podem se dirigir até o Instituto Municipal de Educação (IME), onde uma equipe faz a triagem e a entrega das cestas.

Quem ainda não tem o cadastro de retirada da cesta pode se dirigir até o IME, das 9h às 15h, portando documento original com foto (RG, Carteira de Trabalho), CPF e um comprovante de residência.

Desde março, a prefeitura realiza a distribuição destas cestas e, de acordo com a Secretaria da Assistência Social, mais de cinco mil já foram entregues. A Secretaria de Educação (Seduc), mesmo com as aulas presenciais suspensas, seguiu a entrega dos kits de merenda escolar para auxiliar aos alunos, que seguiram os estudos na modalidade online. Ao todo, a Seduc entregou mais de cinco mil kits.

Informações: Prefeitura Municipal