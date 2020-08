A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, entregou nesta terça-feira (11), em ato simbólico, a quadra poliesportiva na Escola Patrício Dias Ferreira, na região Sul.

O Prefeito Giovani Amestoy, frisou que a Escola, que tinha o pior índice de aprovação em 2017, e que virou Escola Piloto no Projeto de Turno Integral, hoje é modelo e referência no município, com aulas extracurriculares como empreendedorismo, agronegócio, cultura e esporte.