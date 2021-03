A Prefeitura informou na terça-feira, dia 23, que entregará mais de 4 mil cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade nos próximos dias. Na quinta-feira, dia 25, a distribuição deverá começar para os moradores dos bairros Promorar e Vila Sul. Eles deverão ir até o Instituto Municipal de Educação Augusta Maria de Lima Marques, preencher um cadastro e retirar as cestas. Para evitar aglomerações e diminuir o risco de contágio, apenas uma pessoa de cada família poderá permanecer na fila aguardando, e terá direito a uma cesta básica, sendo necessário levar um documento com foto, comprovante de residência e informar o CPF e o RG do chefe da família para realizar a retirada.

De acordo com a Prefeitura, todos os bairros terão uma data específica para receber as cestas, e as entregas ocorrerão em, no máximo, uma semana, não sendo permitido que o morador de um bairro retire sua cesta em data diferente da estabelecida. Os moradores do interior poderão retirar as cestas diretamente na Secretaria de Assistência Social, levando um comprovante de residência.

Também conforme a Prefeitura, mais de 300 cestas já foram entregues no último final de semana.

Informações e imagem: imprensa Prefeitura