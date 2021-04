A Prefeitura informou na manhã de sexta-feira, dia 02, a realização de uma barreira sanitária, que deve ocorrer durante todo o feriado de Páscoa para identificar pessoas com sintomas de Covid-19 (sinais gripais e febre). A ação, que é feita em parceria com a Polícia Rodoviária, os Bombeiros e a Brigada Militar, tem o fim de inibir o deslocamento de pessoas, a formação de aglomerações, e tentar frear o avanço da pandemia no município. Quem passa pela barreira é questionado sobre a origem e o destino dos ocupantes do veículo, e deve fornecer um contato telefônico.