A prefeitura informou, na noite de segunda-feira, dia 02, que ocorrerão algumas alterações na coleta de lixo a partir desta semana. No Corredor do Patronato, o serviço será prestado nas terças, quintas e sábados; no Durasnal, na Vila Progresso e na BR 290, nas quartas; e na RS 357/Hotel Vila do Segredo até a entrada da Coxilha do Lobato/Parada Osvaldo Dias, nas quintas, a cada 15 dias.

Informações: Prefeitura Municipal