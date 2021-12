Objetivo da promoção é estimular a economia do município. Para isso, a administração municipal sorteará um carro zero quilômetro entre as pessoas que fizerem compras no comércio caçapavano ou contratarem algum serviço local

“Quer andar de carro velho, amor

Que venha

Pois eu sei que amar a pé, amor

É lenha”*

Mas de carro novo não seria melhor? Se a Banda Eva te convida a andar de carro velho, a Prefeitura de Caçapava te convida a andar de carro novo. Para isso, basta fazer suas compras no comércio da cidade ou contratar algum serviço local até 09 de março de 2022. Quem explica as regras da promoção é a secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes.

– Poderão concorrer todos os consumidores que comprarem ou contratarem serviços das empresas participantes. A cada R$ 50,00 em compras, ou a cada serviço contratado, o consumidor terá direito a um cupom – informou.

Segundo a secretária, todas as empresas e prestadores de serviços com regularidade fiscal junto à municipalidade têm direito a participar da ação. O credenciamento deve ser realizado junto à Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio mediante preenchimento de um Termo de Aceite, e pode ser feito durante todo o período da campanha.

A promoção, que tem o apoio da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (Acic), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do Comércio Varejista de Caçapava do Sul (Sindilojas), deve começar na próxima semana. O anúncio oficial da data depende da definição de alguns detalhes.

O sorteio está previsto para acontecer em 11 de março de 2022, em um evento público no Largo Farroupilha. Conforme Michele Mendes, o sortudo ou a sortuda ganhará um automóvel Renault Kwid zero quilômetro completo, adquirido pela Prefeitura com recursos próprios.

– A Prefeitura tomou a iniciativa de promover a campanha com o objetivo de valorizar o comércio local através de ações que incentivem os caçapavanos a priorizar o seu município na hora de comprar e de contratar serviços. A pandemia da Covid-19 trouxe uma instabilidade e assolou todos os setores, paralisando as atividades econômicas e impactando principalmente a produção industrial, o comércio e a geração de emprego e de renda. Por isso, queremos estimular o consumo no município, buscando o fortalecimento dos setores e a consequente manutenção das políticas públicas para o desenvolvimento local – finalizou a secretária.

*BANDA EVA. EVA, você e eu. [S. l.]: Universal Music, 1998, fragmento

Foto: Renault/Divulgação