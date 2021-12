A Prefeitura lançou oficialmente a campanha “Comércio Forte, Caçapava do Sul Forte” na manhã desta sexta-feira, dia 03. Em cerimônia realizada na Praça Dr. Rubens da Rosa Guedes, foi apresentado à comunidade o Renault Kwid zero quilômetro que será sorteado. Estavam presentes o prefeito Giovani Amestoy (PDT); o vice-prefeito Luiz Guglielmin (PSDB); a secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes; o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Pereira (PDT); o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Odacir Mariani; e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (Acic), Eraldo Vasconcelos. Também comparecem representantes das demais Secretarias de Município.

Em seu discurso, a secretária Michele Mendes destacou que a Administração Municipal vem desenvolvendo atividades voltadas ao empreendedorismo local desde 2017, como a criação do Núcleo de Empreendedores em 2019. De acordo com ela, a campanha “Comércio Forte, Caçapava do Sul Forte” tem o objetivo de incentivar a compra de produtos e a contratação de serviços na cidade para que o dinheiro circule aqui.

– Quem tem a ganhar é a população caçapavana, porque o dinheiro volta para o contribuinte – declarou.

Em seguida, quem discursou foi Eraldo Vasconcelos. Ele parabenizou a Prefeitura pela iniciativa e disse que a pandemia acelerou um processo que já estava ocorrendo na economia.

– Este é um projeto importante por fortalecer as empresas pequenas daqui, que dão emprego e renda aos caçapavanos – afirmou.

O presidente da Câmara, vereador Paulo Pereira, também se manifestou, parabenizando a iniciativa da Administração Municipal:

– Tenho certeza de que será muito válido esse incremento que está sendo feito nas vendas de fim de ano, e de que será um atrativo não só para o nosso município como para os municípios vizinhos, Lavras do Sul e Santana da Boa Vista.

O último a discursar foi o prefeito Giovani Amestoy. Ele disse que a campanha foi pensada para “diminuir os prejuízos e os transtornos deste ano tão difícil”, e destacou a bravura com que os comerciantes locais enfrentaram o período, “sem deixar de apostar e de fortalecer seu comércio, o que é importante para a cidade”.

– A gente sabe que, muitas vezes, se tem o costume, em cidades menores, de ir a outros municípios fazer compras. Queremos inverter isso, que as pessoas daqui comprem aqui, e que as de outras cidades comprem aqui também – disse o prefeito.

Amestoy também agradeceu a parceria da CDL, da Acic e do Sindilojas, e afirmou que a Prefeitura está do lado dos comerciantes e prestadores de serviços que fazem girar a economia de Caçapava.

A campanha “Comércio Forte, Caçapava do Sul Forte” começa na próxima segunda-feira, dia 06. Para participar, basta efetuar uma compra de valor superior a R$ 50,00 no comércio local, retirar o cupom, preenchê-lo e depositá-lo nas urnas. O sorteio está previsto para março de 2022.

Fotos: Isabela Oliveira