Foto: Arquivo/Prefeitura Municipal

A equipe responsável pela entrega das cestas solidárias, fará testes de Covid-19, na segunda-feira volta o atendimento normal de cadastro e entrega de cestas

A Prefeitura Municipal não está realizando a entrega das cestas básicas nesta sexta-feira, dia 19, porque o Instituto Municipal de Educação está sendo usado pela equipe de Saúde para a realização de testes rápidos de Covid-19 dos profissionais responsáveis pela entrega das cestas e Seduc.

De acordo com a Prefeitura, mais de 100 pessoas procuram o serviço de cadastro em busca de retirada das cestas básicas no local, que está sendo usado pela Secretaria de Assistência Social (responsável pela Ação das Cestas), e por isso está realizando os testes nestes servidores, que são da linha de frente, assim como a Saúde, no Combate a Pandemia, auxiliando as famílias em vulnerabilidade ou que perderam suas rendas como profissionais autônomos.

Informações: Prefeitura Municipal