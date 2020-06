A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, voltou a realizar as barreiras sanitárias na entrada da cidade.

Desta vez, além de aferição de temperatura corporal de todos que acessam o municipio, também está sendo feita a desinfecção dos veículos com quaternário de amônia, água e sabão.

A Secretária de Saúde informou que a medida é para controlar a Pandemia do Coronavirus e que pessoas que forem detectadas com sinais de febre terão de retornar para suas residências e serão notificadas pelas Secretarias de suas respectivas cidades. As barreiras começaram neste sábado e seguirão ao longo da semana.

Além de servidores da Saúde, servidores de outros departamento, Coordenadoria de Trânsito, Vigilância Sanitária e departamento de Comunicação auxiliam nas barreiras.

