Prefeitura realiza entrega de açudes e bebedouros

Prefeitura realiza entrega de açudes e bebedourosA Prefeitura, através da SEAGROPIC realiza a entrega de açudes e bebedouros para produtores, serão mais de 100 produtores contemplados, esta ação tem como forma prevenir possíveis estiagens nos próximos anos, e assim contribuir com o desenvolvimento do interior do município.O Prefeito Giovani Amestoy esteve visitando os locais e falou mais no vídeo abaixo sobre estes trabalhos da prefeitura.

Publicado por Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul em Sexta-feira, 14 de agosto de 2020