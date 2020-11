A prefeitura de Caçapava realizou, na terça-feira, dia 03, a desinfecção de unidades de saúde, como o Pronto Atendimento e o Centro de Atendimento ao Covid-19, e de vias públicas com maior circulação de pessoas. A ação foi realizada com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19 no município.

A Secretaria da Saúde reforça os pedidos à população para que apoie o combate à pandemia, evitando aglomerações, utilizando máscaras corretamente e seguindo todos os protocolos de saúde.

Informações e imagem: Prefeitura Municipal