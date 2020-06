Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul através da Secretaria Municipal de Saúde com apoios dos agentes de endemias está realizando a desinfecção interna e externa de pontos estratégicos de atendimento do município, Secretarias e ESFs, como o realizado no Posto do bairro Floresta, na semanada passada assim como os ESFs do bairro Promorar e Vila Sul.

Também já foram desinfectadas as Secretarias de Fazenda e Educação, a qual também recebeu atenção especial o salão onde estão sendo entregues as cestas básicas pela Secretaria de Assistência Social. Hoje (22), o processo de desinfecção, que tem recebido a grande colaboração do servidor, CC, Augusto Souza, segue nos ESFs.

Informações: Prefeitura Municipal