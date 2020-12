O prêmio Vida Saudável, promovido anualmente pelo Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar da Secretaria de Educação de Caçapava (Seduc) e destinado a alunos, professores e escolas da rede municipal de Ensino Infantil e Fundamental – anos iniciais e finais, está em sua 12ª edição e, neste ano, devido à pandemia, lançou um vídeo com os projetos agraciados.

O prêmio consiste na seleção, divulgação e publicação das ações de Educação Alimentar e Nutricional executadas pelo coordenador da ação sob a supervisão do nutricionista da Seduc e/ou do diretor da escola, que atuam em escolas públicas de Caçapava, e tendo como objetivo incentivar o debate e as ações de Educação Nutricional no ambiente escolar e familiar.

Nos anos anteriores, no encerramento do período letivo, o Departamento de Nutrição Escolar de Caçapava do Sul, coordenado por Cleuza Borba e Lúcia Oliveira, fez a entrega dos projetos das escolas, alunos e professores agraciados, e a premiação contou com a participação da comunidade escolar, do secretário de educação, Aristides Costa, e do Prefeito Giovani Amestoy. Neste ano, devido à pandemia, os agentes e os premiados gravaram um vídeo em que falam sobre a premiação e os trabalhos contemplados.

Nesta edição, os trabalhos foram feitos a distância, respeitando os protocolos sanitários, e tiveram os seguintes temas propostos:

Caminho percorrido pelo alimento: do campo à mesa da escola ou nossa casa; Promoção da alimentação adequada e saudável; Resgate de tradições alimentares da família; e Construção de horta em casa.

Informações: Prefeitura Municipal