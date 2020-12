O presidente da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (ACIC), Eraldo Vasconcelos, reuniu-se com o Prefeito Giovani Amestoy na manhã de hoje, dia 29, na prefeitura, para discutir melhorias para a Secretaria de Indústria e Comércio na próxima gestão. Também participaram do encontro Ciro Rosa, Maristela Zanotto, Inês Salles e o vice-prefeito, Luiz Guglielmin.

Na reunião, foram discutidas medidas para agilizar a criação de novas MEIs e empresas para gerar mais empregos, e a participação de jovens empreendedores na ACIC para fomentar o desenvolvimento local. Além disso, Eraldo entregou uma carta de solicitação ao prefeito sobre possíveis parcerias e projetos para a pasta.

Também foram discutidas as medidas restritivas que estão sendo aplicadas durante a pandemia, e foi solicitado ao comércio que mantenha as medidas de distanciamento, a obrigatoriedade do uso de máscara, e a disponibilização de álcool em gel a fim de evitar mudanças de bandeira e diminuição do atendimento.

Informações: Prefeitura Municipal