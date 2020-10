Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), reuniu-se com o governador Eduardo Leite (PSDB) para tratar da vacina contra o coronavírus. Na reunião, que ocorreu no Palácio Piratini na terça-feira, dia 20, eles debateram a importância de o Rio Grande do Sul disponibilizar as doses da futura vacina para toda a população gaúcha.

– Quanto mais rápido possível tivermos a vacina acessível a todos, mais perto estaremos das condições necessárias para o retorno à normalidade, com mais segurança e tranquilidade por toda a população gaúcha – afirmou Polo.

O deputado colocou o Parlamento à disposição para auxiliar o Executivo nesse processo. A conversa do parlamentar com Leite ocorreu horas antes de reunião virtual do governador com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar do Plano Nacional para Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, o ministro Pazuello assinou um protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses da vacina CoronaVac, que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Segundo a Agência Brasil, o Ministério da Saúde já tinha acordo com a AstraZeneca/Oxford, que previa 100 milhões de doses da vacina, e outro acordo com a iniciativa Covax, da Organização Mundial da Saúde, com mais 40 milhões de doses.

Somadas, as três vacinas – AstraZeneca, Covax e Butantan-Sinovac – representam 186 milhões de doses a serem disponibilizadas ainda no primeiro semestre de 2021.

