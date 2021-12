Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio, palestrará em Caçapava amanhã, dia 15, às 19h30min, na Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (Acic). O tema da palestra é “Como empreender com sucesso”, e, em sua fala, Argenta abordará temáticas que envolvem empreendedorismo, turismo, protagonismo profissional, liderança e cultura do saber servir ao cliente.

Natural de Gramado e formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Roberto Argenta, além de presidente da empresa do ramo calçadista, é conselheiro honorário do Recanto Maestro e principal investidor do Hotel Recanto Business Center, Resort e Termas Romanas, Oliveiras e Azeite Maestro.

Para assistir à palestra, é necessário confirmar presença previamente pelo telefone (55) 3281-2077.

Foto: Divulgação