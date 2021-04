O presidente Paulo Pereira (PDT) fez um balanço sobre os primeiros 100 dias à frente da Câmara de Vereadores em entrevista à Rádio Caçapava na quinta-feira, dia 15. De acordo com ele, várias reivindicações foram atendidas nesse período, como a chegada do Castramóvel e a instalação de semáforos. Além disso, foi dado seguimento à vários projetos, como o recolhimento de lixo eletrônico.

– Mesmo com todos os problemas impostos pela pandemia e pelo distanciamento social, durante os primeiros meses de mandato, conseguimos contato com empresários interessados na instalação de um ecoponto para recolhimento de lixo eletrônico no município. Nos próximos meses, estaremos em tratativas, e também seguiremos com o trabalho de coleta destes detritos que tanto poluem o meio ambiente – disse o vereador.

Paulo Pereira também falou sobre os projetos que estão em andamento, como o que prevê a personalização dos veículos da Secretaria da Saúde com fotos e informações sobre pontos turísticos de Caçapava e o do censo de animais domésticos, que visa auxiliar na manutenção da saúde pública do município.

O presidente também informou sobre um projeto que está para ser colocado em execução: a construção de um reservatório de água com capacidade para mais de 50 mil litros de água na localidade de Coxilha de São José, o que, segundo ele, resolveria o problema de abastecimento da região. Nos próximos meses, deve ser iniciado o processo licitatório.

Ainda conforme o vereador, na próxima semana, o Plano Diretor do município deverá ser disponibilizado para consulta no site da Câmara e nas redes sociais para ajudar e orientar as pessoas sobre as normas e os deveres que cabem ao cidadão e ao município.

Informações e foto: imprensa Câmara