Foto: Fernando Dias/Seapdr

Os próximos sete dias devem ser de muita umidade e temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. É o que informa o Boletim Meteorológico Semanal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Nesta sexta (12) e sábado (13), o deslocamento de uma frente fria vai provocar chuva na maior parte do Estado, com possibilidade de temporais isolados, principalmente na Campanha e Zona Sul. No domingo (14), o ingresso de ar seco e frio manterá o tempo firme, com declínio das temperaturas.

Na segunda (15) e terça-feira (16), o ingresso de ar úmido favorecerá o aumento da nebulosidade e a ocorrência de pancadas isoladas de chuva. Na quarta-feira (17), a propagação de uma frente fria vai provocar chuva, com possibilidade de temporais isolados.

Os volumes esperados deverão oscilar entre 30 e 60 mm na maioria das regiões, e somente na Zona Sul os valores oscilarão entre 65 e 80 mm.

A situação das culturas de trigo, canola, soja, milho, arroz, feijão, olerícolas, frutícolas, pastagens e bovinoculturas de corte e leite estão no relatório completo, que pode ser consultado aqui: Relatório nº 22 Estiagem (.pdf 744,42 KBytes)

Informações: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural