A nebulosidade aumenta em todas as regiões, com chances de chuva no nordeste do Estado e pontos do litoral sul com a ação de áreas de instabilidade, no sábado a passagem de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul deve ocasionar chuva e possíveis temporais em todas as regiões.

Sábado, 05/06/2021

Céu: Parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: Nordeste/sudoeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 28ºC

Domingo, 06/06/2021

Céu: Nublado com pancadas isoladas de chuva.

Ventos: Oeste/sudoeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 17ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Vladair Morales de Oliveira