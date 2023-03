Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, o Estado continua sob a influência de uma massa de ar quente e instável. Além disso, aproxima-se da atmosfera uma área de baixa pressão em médios níveis, o que aumenta a possibilidade de formação de áreas de instabilidade em todo o RS. Essas áreas podem estar acompanhadas de pancadas isoladas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

Sexta-feira, 03 de março de 2023

Céu: nublado com pancadas de chuva com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste/noroeste, fracos a moderados, com rajadas fortes no final do período.

Temperatura: Mín.: 21ºC Máx.: 26ºC

Sábado, 04 de março de 2023

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, e períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste/sul, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 20ºC Máx.: 25ºC

Domingo, 05 de março de 2023

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado. Céu claro à noite.

Ventos: sudeste, fracos, com rajadas moderadas no final do período.

Temperatura: Mín.: 20ºC Máx.: 27ºC

Previsão elaborada pelos meteorologistas Gustavo Rasera e Henrique Repinaldo