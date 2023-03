Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a presença de uma massa de ar quente no Estado favorece o aumento das temperaturas em todas as regiões. Além disso, devido ao estabelecimento de uma área alongada de alta pressão em níveis médios da atmosfera, a condição para uma maior cobertura de nuvens não é favorável, sendo esperadas apenas condições de céu claro ou parcialmente nublado.

Sexta-feira, 10 de março de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: sudeste/nordeste, fracos, com rajadas moderadas no final do período.

Temperatura: Mín.: 20ºC Máx.: 32ºC

Sábado, 11 de março de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: sudeste/nordeste, fracos a moderados, com rajadas na madrugada e à noite.

Temperatura: Mín.: 19ºC Máx.: 32ºC

Domingo, 12 de março de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste/leste, fracos a moderados, com rajadas no final do período.

Temperatura: Mín.: 19ºC Máx.: 31ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Henrique Repinaldo