Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a presença de uma massa de ar úmido sobre o RS favorece o aumento da nebulosidade em todas as regiões. No período da tarde, são esperadas pancadas isoladas de chuva, com eventuais trovoadas, na região Oeste, em parte da Campanha e na metade Norte do Estado.

Sexta, 24 de março de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado – nevoeiro na madrugada.

Ventos: sudoeste/sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 19ºC Máx.: 29ºC

Sábado, 25 de março de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado e pancadas de chuva com trovoadas.

Ventos: nordeste/noroeste, fracos a moderados, com rajadas.

Temperatura: Mín.: 19ºC Máx.: 27ºC

Domingo, 26 de março de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de céu claro.

Ventos: sudoeste/sudeste, fracos a moderados, com rajadas à noite.

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 25ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Henrique Repinaldo