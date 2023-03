Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, uma região alongada de baixa pressão, do Norte da Argentina ao Oeste gaúcho, associada a uma frente fria na costa do Uruguai, favorece a formação de áreas de instabilidade sobre a região Oeste e o Extremo Sul do Estado durante a madrugada. Tal condição provoca um aumento de nebulosidade e pancadas de chuva com trovoadas sobre essas regiões. À medida que a frente fria se configura e avança, afeta as demais regiões do RS ao longo do dia, sendo esperadas pancadas de chuva com trovoadas de maneira generalizada.

Sexta-feira, 31 de março de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado e pancadas de chuva com trovoadas – nevoeiro na madrugada.

Ventos: sudoeste/sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 18ºC Máx.: 27ºC – Mínima à noite.

Sábado, 1º de abril de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste/noroeste, fracos a moderados, com rajadas.

Temperatura: Mín.: 10ºC Máx.: 23ºC

Domingo, 02 de abril de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: sudoeste/sudeste, fracos a moderados, com rajadas à noite.

Temperatura: Mín.: 11ºC Máx.: 25ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Gustavo Rasera