Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, permanece a atuação de um centro de baixa pressão sobre o Oeste do Rio Grande do Sul, deixando todo o Estado com céu encoberto e com pancadas de chuva e trovoadas.

Sexta-feira, 05 de maio de 2023

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: de sudeste/nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 18ºC Máx.: 21ºC

Sábado, 06 de maio de 2023

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: de nordeste/noroeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 18ºC Máx.: 20ºC

Domingo, 07 de maio de 2023

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: de nordeste/sudoeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 18ºC Máx.: 21ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo