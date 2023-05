Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco, associada a um sistema de alta pressão, estará atuando no Estado, resultando em predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte das regiões. Entretanto, um fluxo de umidade vindo do oceano deve provocar aumento de nebulosidade e eventuais chuviscos isolados no Litoral.

Sexta-feira, 12 de maio de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de claro.

Ventos: sul/sudeste, fracos.

Temperatura: Mín.: 8ºC Máx.: 17ºC

Sábado, 13 de maio de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste/noroeste, fracos.

Temperatura: Mín.: 6ºC Máx.: 18ºC

Domingo, 14 de maio de 2023

Céu: claro.

Ventos: sudoeste/sudeste, fracos.

Temperatura: Mín.: 7ºC Máx.: 21ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Henrique Repinaldo