Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a massa de ar seco permanece atuando sobre o Rio Grande do Sul, mantendo o predomínio de sol em praticamente todas as regiões. No extremo Sul, a passagem de uma frente fria em direção ao oceano ocasiona chuva à noite. No Oeste, também chove à noite, devido a áreas de instabilidade oriundas de um centro de baixa pressão sobre o Norte da Argentina. Permanecem as condições de formação de nevoeiro em pontos mais baixos do Estado.

Sexta-feira, 19 de maio de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: de nordeste, fracos.

Temperaturas: Mín.: 14ºC Máx.: 26ºC

Sábado, 20 de maio de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado – nevoeiro.

Ventos: de nordeste/leste, fracos a moderados com rajadas.

Temperaturas: Mín.: 13ºC Máx.: 23ºC

Domingo, 21 de maio de 2023

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: de nordeste, fracos a moderados.

Temperaturas: Mín.: 16ºC Máx.: 18ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo