Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a maior parte do Rio Grande do Sul terá predomínio de sol. Apenas o extremo Sul do Estado terá aumento gradual de nebulosidade durante o dia e pancadas de chuva a partir da noite.

Sexta-feira, 09 de junho de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: nordeste/noroeste, fracos, com rajadas moderadas.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 27ºC

Sábado, 10 de junho de 2023

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: noroeste/sudoeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 24ºC

Domingo, 11 de junho 2023

Céu: nublado, com pancadas de chuva, passando a parcialmente nublado. A temperatura mínima será à noite.

Ventos: sudeste, fracos.

Temperatura: Mín.: 5ºC Máx.: 10ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo