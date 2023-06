Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, o avanço de um ciclone em transição para um modo extratropical, a partir do extremo Sul da costa de SC, deve provocar grande convergência de umidade sobre o Litoral Norte do Rio Grande do Sul durante a madrugada, gerando grandes acumulados de chuva nesta região até as primeiras horas da manhã. A condição será de céu nublado com chuva na região Nordeste, com algumas pancadas de chuva sendo esperadas para partes das regiões Sul, Central e Norte até o período da tarde. Nas demais regiões, apenas variação de nebulosidade, que deve diminuir de forma geral em todo o Estado, com exceção do Nordeste.

Sexta-feira, 16 de junho de 2023

Céu: nublado, com pancadas de chuva isoladas na madrugada, passando a céu com muitas nuvens e céu claro à noite. Nevoeiro a partir da noite.

Ventos: sudeste/sudoeste, fracos, com rajadas moderadas no início do período.

Temperatura: Mín.: 9ºC Máx.: 16ºC – Mínima ocorrendo no final da noite.

Sábado, 17 de junho de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de céu claro. Nevoeiro durante a madrugada e a manhã.

Ventos: sudoeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 6ºC Máx.: 15ºC

Domingo, 18 de junho de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de céu claro. Nevoeiro durante a manhã.

Ventos: sudoeste/leste, fracos.

Temperatura: Mín.: 6ºC Máx.: 14ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Gustavo Rasera