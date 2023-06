Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a atuação de uma área de instabilidade sobre a metade Norte do Rio Grande do Sul deixará essa região com o céu encoberto e com pancadas de chuva e trovoadas, mas melhorando no decorrer do dia. As demais regiões terão apenas variação de nebulosidade.

Sexta-feira, 23 de junho de 2023

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, passando a parcialmente nublado.

Ventos: leste/nordeste, fracos a moderados, com rajadas a partir da noite.

Temperatura: Mín.: 12ºC Máx.: 18ºC

Sábado, 24 de junho de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: norte/nordeste, moderados com rajadas fortes.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 20ºC

Domingo, 25 de junho de 2023

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: noroeste/nordeste, fracos a moderados, com rajadas.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 21ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo