Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, uma massa de ar frio e seco continuará atuando na metade Sul do Estado, o que possibilitará condições de céu claro com nebulosidade variável ao longo do dia.

Sexta-feira, 30 de junho de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de céu claro.

Ventos: variando de sudeste a leste, com intensidade fraca.

Temperatura: Mín.: 5ºC Máx.: 15ºC.

Sábado, 1º de julho de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de céu claro.

Ventos: variando de sudoeste a sudeste, com intensidade fraca.

Temperatura: Mín.: 5ºC Máx.: 15ºC

Domingo, 02 de julho de 2023

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado, com períodos de céu claro. Nevoeiro durante a madrugada e a manhã.

Ventos: variando de sudeste a nordeste, com intensidade fraca a moderada.

Temperatura: Mín.: 8ºC Máx.: 16ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Henrique Repinaldo