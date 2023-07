Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, uma frente fria avança, mantendo áreas de instabilidade com pancadas de chuvas e trovoadas no Centro/Sul do Estado. No Extremo Sul e na região Norte, variação de nebulosidade.

Sexta-feira, 07 de julho de 2023

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 22ºC

Sábado, 08 de julho de 2023

Céu: nublado, com pancadas de chuva, passando a parcialmente nublado.

Ventos: noroeste/sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 17ºC

Domingo, 09 de julho de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado.

Ventos: leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 10ºC Máx.: 20ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Eliane Grala Pereira Alves