Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a entrada de um centro de alta pressão, trazendo uma massa de ar frio e relativamente mais seco, começa a diminuir a nebulosidade sobre a metade Sul do Estado a partir da tarde, mas já com temperaturas baixas ao amanhecer, principalmente na Campanha. A metade Norte, ainda por influência da umidade em baixos níveis trazida pelo ciclone, que já está no oceano, apresenta maior nebulosidade. Chuva fraca em pontos da região Nordeste no início do período.

Sexta-feira, 14 de julho de 2023

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado.

Ventos: sudoeste/noroeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 5ºC Máx.: 12ºC

Sábado, 15 de julho de 2023

Céu: parcialmente nublado. Condição para formação de nevoeiro na madrugada e no início da manhã, retornando à noite.

Ventos: leste/norte/sudoeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 3ºC Máx.: 13ºC

Domingo, 16 de julho de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de céu claro. Condição para formação de nevoeiro na madrugada e no início da manhã.

Ventos: sudoeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 5ºC Máx.: 14ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Gustavo Rasera