Previsão do tempo

A entrada de uma massa de ar quente e úmido pelo Noroeste do Estado, indo em direção ao Leste, interage com a passagem de perturbações em baixos e médios níveis da atmosfera, resultando no aumento da nebulosidade e na formação de áreas de instabilidades, que poderão ser acompanhadas por pancadas de chuva isoladas.

Sexta-feira, 21 de julho de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 23ºC

Sábado, 22 de julho de 2023

Céu: claro, passando a parcialmente nublado.

Ventos: nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 24ºC

Domingo, 23 de julho de 2023

Céu: parcialmente, nublado passando a nublado.

Ventos: nordeste/sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 23ºC

Previsão elaborada pelos meteorologistas Eliane Grala Pereira Alves e Gustavo Rasera