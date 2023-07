Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, a atuação de uma perturbação em baixos níveis da atmosfera favorecerá uma condição de maior nebulosidade, com pancadas de chuva na metade Norte. Ao longo do dia, esta perturbação irá deslocar as áreas de instabilidade em direção a Santa Catarina, ao mesmo tempo em que ocorre um aumento da nebulosidade, com chuviscos ocasionais sobre a região Sul e a Campanha, devido a áreas de instabilidade provenientes do Uruguai. A região Oeste e partes da Campanha e do Centro devem ter apenas variação de nebulosidade. As temperaturas mínimas ocorrerão à noite, na maior parte da metade Norte.

Sexta-feira, 28 de julho de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de poucas nuvens.

Ventos: Sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 7ºC Máx.: 14ºC.

Sábado, 29 de julho de 2023

Céu: poucas nuvens.

Ventos: sudeste/nordeste, fracos a moderados. Condição para nevoeiro no amanhecer.

Temperatura: Mín.: 3ºC Máx.: 13ºC

Domingo, 30 de julho de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de poucas nuvens. Condição para nevoeiro e geada entre o decorrer da madrugada e o amanhecer.

Ventos: nordeste/noroeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 5ºC Máx.: 18ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Gustavo Rasera