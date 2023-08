Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, uma frente fria sobre o oceano deixará a faixa leste do Estado com variação de nebulosidade e sujeita a pancadas fracas de chuva ou chuvisco durante o dia. As demais regiões ficarão com predomínio de sol.

Sexta-feira, 04 de agosto de 2023

Céu: parcialmente nublado, com períodos de claro – nevoeiro.

Ventos: sudeste/nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 25ºC

Sábado, 05 de agosto de 2023

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 25ºC

Domingo, 06 de agosto de 2023

Céu: Claro – nevoeiro.

Ventos: leste/nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 29ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Vladair Morales de Oliveira