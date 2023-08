Previsão do tempo

Na noite de hoje (10), uma área de instabilidade chega ao Estado, com pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo nas regiões Oeste, Noroeste, Norte, Campanha e Centro. Amanhã (11), ela se desloca, dando lugar a uma massa de ar seco e frio que trará tempo bom, com pouca nebulosidade e temperaturas baixas no final de semana.

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva.

Ventos: noroeste/sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais na madrugada.

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 23ºC

Sábado, 12 de agosto de 2023

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado. A temperatura mínima ocorrerá à noite.

Ventos: Sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 5ºC Máx.: 15ºC

Domingo, 13 de agosto de 2023

Céu: claro. Formação de geada.

Ventos: sul/sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 2ºC Máx.: 14ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Vladair Morales de Oliveira